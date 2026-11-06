Vonovia SE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Vonovia SE hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,80 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,50 Milliarden EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,64 Milliarden EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at