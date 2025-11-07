Vonovia SE Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vonovia SE Un hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD gegenüber -0,050 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,06 Prozent auf 1,76 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE Un 1,89 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at