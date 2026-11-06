Vonovia SE Un verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vonovia SE Un stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,89 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at