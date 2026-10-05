Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Dienstleistungen im Fokus
|
05.10.2026 12:07:00
Vonovia setzt auf Veveus: Dienstleistungsgeschäft für Investoren im Fokus - Aktie gefragt
Wie der Bochumer Wohnimmobilienkonzern mitteilte, will er mit der Marke Veveus institutionellen Eigentümern und Investoren Leistungen aus Investment Management, Asset Management, Property Management und Facility Management aus einer Hand bieten
Bereits heute bewirtschaftet das Unternehmen rund 75.000 Wohnungen im Auftrag Dritter. Dieses Know-how soll künftig unter Veveus gebündelt und weiteren institutionellen Eigentümern und Investoren zugänglich gemacht werden. Während die Marke Vonovia weiterhin für das Vermietungsgeschäft steht, will Veveus gezielt die Anforderungen professioneller Marktteilnehmer adressieren.
Die Vonovia-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,15 Prozent im Plus bei 16,84 Euro.
DJG/uxd/hab
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