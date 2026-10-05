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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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Dienstleistungen im Fokus 05.10.2026 12:07:00

Vonovia setzt auf Veveus: Dienstleistungsgeschäft für Investoren im Fokus - Aktie gefragt

Vonovia setzt auf Veveus: Dienstleistungsgeschäft für Investoren im Fokus - Aktie gefragt

Vonovia will mit einer neuen Marke Dienstleistungen für Investoren anbieten, mit Hilfe derer das Geschäft außerhalb der klassischen Vermietung weiter ausgebaut werden soll.

Wie der Bochumer Wohnimmobilienkonzern mitteilte, will er mit der Marke Veveus institutionellen Eigentümern und Investoren Leistungen aus Investment Management, Asset Management, Property Management und Facility Management aus einer Hand bieten

Bereits heute bewirtschaftet das Unternehmen rund 75.000 Wohnungen im Auftrag Dritter. Dieses Know-how soll künftig unter Veveus gebündelt und weiteren institutionellen Eigentümern und Investoren zugänglich gemacht werden. Während die Marke Vonovia weiterhin für das Vermietungsgeschäft steht, will Veveus gezielt die Anforderungen professioneller Marktteilnehmer adressieren.

Die Vonovia-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,15 Prozent im Plus bei 16,84 Euro.

DJG/uxd/hab

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Bildquelle: Vonovia

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01.10.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 Vonovia Underweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
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