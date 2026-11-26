Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|
26.11.2026 15:11:41
Vonovia und Bayern investieren Milliarden Euro in bayerischen Wohnungsbau
DOW JONES--Vonovia und der Freistaat Bayern wollen in den kommenden fünf Jahren mehrere Milliarden Euro in Wohnungsbau und Quartiersentwicklung in Bayern investieren. Eine entsprechende Absichtserklärung sei unterzeichnet worden, wie Vonovia mitteilte. Laut Absichtserklärung entfallen dabei auf Vonovia im Zeitraum bis 2031 Investitionen von insgesamt rund 2,1 Milliarden Euro in Bayern.
Die Vereinbarung sehe "Investitionen in Milliardenhöhe in Bayern" vor, die "ab sofort bis 2031 in neue Wohnungen, in Maßnahmen im Wohnungsbestand wie beispielsweise energetische Modernisierungen sowie in die Weiterentwicklung der Quartiere in Bayern fließen" sollen.
"Entscheidend ist, dass aus gemeinsamen Zielen konkrete Projekte werden", sagte Vonovia-CEO Luka Mucic beim Spatenstich für 62 neue Wohnungen in München. Auf dieser Grundlage plane der Konzern "bis 2031 konsequent in Wohnungen und Quartiere im Freistaat zu investieren".
Im Zuge der Absichtserklärung wollten die Parteien prüfen, bei welchen Projekten in Bayern standardisierte Planungsund Genehmigungsabläufe, serielle oder typisierte Bauweisen, pragmatische Stellplatz- und Mobilitätskonzepte oder Planungsansätze nach dem Gebäudetyp-E sowie auskömmliche Finanzierungsmöglichkeiten zu einer schnelleren und kostengünstigeren Umsetzung von Wohnungsprojekten beitragen können.
"Mit dem Bauturbo investieren wir allein in diesem Doppelhaushalt 3,6 Mrd. Euro in die Wohnraumförderung", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Bayern setze sich im Bund "für steuerliche Entlastungen, degressive Abschreibungen und weitere Sonderabschreibungen ein" und erhöhe die Grunderwerbsteuer nicht. Die Bemühungen hätten Erfolg, fast jede vierte neue Wohnung in Deutschland entstehe in Bayern.
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 26, 2026 09:12 ET (14:12 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vonovia SE
|
15:11
|Vonovia und Bayern investieren Milliarden Euro in bayerischen Wohnungsbau (Dow Jones)
|
14:17
|EQS-News: Vonovia and the Free State of Bavaria plan a billion-euro investment in new construction, modernization, and neighborhood development (EQS Group)
|
14:17
|EQS-News: Vonovia und Freistaat Bayern planen Milliarden-Investition in Neubau, Modernisierung und Quartiersentwicklung (EQS Group)
|
25.11.26
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
25.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
25.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
25.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
25.11.26
|DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Vonovia SE
|11.11.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|17,63
|0,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.