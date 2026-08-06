CA Nacional Telefonos de Venezuela Aktie
WKN DE: 903924 / ISIN: US2044211017
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06.08.2026 12:49:22
Vontier Corporation Profit Retreats In Q2
(RTTNews) - Vontier Corporation (VNT) revealed earnings for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $27.4 million, or $0.20 per share. This compares with $91.9 million, or $0.62 per share, last year.
Excluding items, Vontier Corporation reported adjusted earnings of $124.3 million or $0.89 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 2.2% to $756.7 million from $773.5 million last year.
Vontier Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $27.4 Mln. vs. $91.9 Mln. last year. -EPS: $0.20 vs. $0.62 last year. -Revenue: $756.7 Mln vs. $773.5 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.82 To $ 0.86 Next quarter revenue guidance: $ 720 M To $ 735 M Full year EPS guidance: $ 3.45 To $ 3.55 Full year revenue guidance: $ 3.000 B To $ 3.050 B
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