Vontier Corporation Profit Retreats In Q2

(RTTNews) - Vontier Corporation (VNT) revealed earnings for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $27.4 million, or $0.20 per share. This compares with $91.9 million, or $0.62 per share, last year.

Excluding items, Vontier Corporation reported adjusted earnings of $124.3 million or $0.89 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 2.2% to $756.7 million from $773.5 million last year.

Vontier Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $27.4 Mln. vs. $91.9 Mln. last year. -EPS: $0.20 vs. $0.62 last year. -Revenue: $756.7 Mln vs. $773.5 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.82 To $ 0.86 Next quarter revenue guidance: $ 720 M To $ 735 M Full year EPS guidance: $ 3.45 To $ 3.55 Full year revenue guidance: $ 3.000 B To $ 3.050 B