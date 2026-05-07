CA Nacional Telefonos de Venezuela Aktie
WKN DE: 903924 / ISIN: US2044211017
|
07.05.2026 12:49:17
Vontier Corporation Q1 Income Rises
(RTTNews) - Vontier Corporation (VNT) released a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $94.3 million, or $0.66 per share. This compares with $87.9 million, or $0.59 per share, last year.
Excluding items, Vontier Corporation reported adjusted earnings of $113.6 million or $0.80 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.3% to $750.6 million from $741.1 million last year.
Vontier Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $94.3 Mln. vs. $87.9 Mln. last year. -EPS: $0.66 vs. $0.59 last year. -Revenue: $750.6 Mln vs. $741.1 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.78 To $ 0.81 Next quarter revenue guidance: $ 730 M To $ 740 M Full year EPS guidance: $ 3.35 To $ 3.50 Full year revenue guidance: $ 2.990 B To $ 3.040 B
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CA Nacional Telefonos de Venezuela (CANTV)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu CA Nacional Telefonos de Venezuela (CANTV)
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.