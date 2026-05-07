Vontier Corporation Q1 Income Rises

(RTTNews) - Vontier Corporation (VNT) released a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $94.3 million, or $0.66 per share. This compares with $87.9 million, or $0.59 per share, last year.

Excluding items, Vontier Corporation reported adjusted earnings of $113.6 million or $0.80 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 1.3% to $750.6 million from $741.1 million last year.

Vontier Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $94.3 Mln. vs. $87.9 Mln. last year. -EPS: $0.66 vs. $0.59 last year. -Revenue: $750.6 Mln vs. $741.1 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.78 To $ 0.81 Next quarter revenue guidance: $ 730 M To $ 740 M Full year EPS guidance: $ 3.35 To $ 3.50 Full year revenue guidance: $ 2.990 B To $ 3.040 B