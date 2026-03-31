Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
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31.03.2026 08:00:34
Vontobel: Brian Fischer gibt operative Aufgaben ab
Beim Zürcher Vermögensverwalter Vontobel kommt es zu einem personellen Einschnitt im Schlüsselbereich Private Clients.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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