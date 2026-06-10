Vontobel Aktie

Vontobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540

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10.06.2026 06:00:37

Vontobel-CEO: «Mich ärgert, dass wir unsere Stärken kleinreden»

Georg Schubiger, Co-CEO von Vontobel, spricht über die Vorteile des Finanzplatzes Schweiz, die Expansion nach Deutschland und in die USA, die Rolle von KI in der Kundenberatung – und weshalb persönlicher Kontakt unverzichtbar bleibt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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