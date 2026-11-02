Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
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02.11.2026 12:47:24
Vontobel ernennt neuen Leiter Kundenportfoliomanagement Aktien und Multi-Asset
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Marc Bindschädler übernimmt bei Vontobel die Leitung des Kundenportfoliomanagements für Aktien und Multi-Asset. Seit 15 Jahren bei der Bank, wird er künftig die Aktivitäten für institutionelle Kunden in beiden Anlagebereichen verantworten.
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