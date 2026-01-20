Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
|
20.01.2026 15:54:25
Vontobel eröffnet neuen UK-Hauptsitz im Londoner «Walkie-Talkie»
Vontobel bündelt seine Aktivitäten im Vereinigten Königreich. Die Zürcher Privatbank und ihre Fixed-Income-Boutique TwentyFour Asset Management eröffnen in London einen gemeinsamen neuen Standort. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vontobel AG (N)
|
16.01.26
|SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vontobel-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09.01.26
|SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Vontobel von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.01.26
|SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
26.12.25
|SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vontobel-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.12.25