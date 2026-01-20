Vontobel Aktie

WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540

20.01.2026 15:54:25

Vontobel eröffnet neuen UK-Hauptsitz im Londoner «Walkie-Talkie»

Vontobel bündelt seine Aktivitäten im Vereinigten Königreich. Die Zürcher Privatbank und ihre Fixed-Income-Boutique TwentyFour Asset Management eröffnen in London einen gemeinsamen neuen Standort. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
