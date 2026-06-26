Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
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26.06.2026 10:00:26
Vontobel gibt jungen Künstlern eine grosse Bühne
Neben Anlageportfolios pflegt Vontobel seit Jahrzehnten auch eine enge Beziehung zur Kunst. Seit 2017 vergibt das Zürcher Investmenthaus alle zwei Jahre den Förderpreis «A New Gaze» an aufstrebende Kunstschaffende. Die diesjährige Ausgabe stand unter dem Motto «Switzerland 2084» und wurde von der Zürcher Künstlerin Jiajia Zhang gewonnen. finews sprach mit Kuratorin Georgina Casparis und Vontobel-Chairman Andreas Utermann über die Zukunft der Fotografie, die Rolle von Kunst in einer Bank und die Frage, weshalb kulturelles Engagement gerade in Zeiten von künstlicher Intelligenz und gesellschaftlichem Wandel an Bedeutung gewinnt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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