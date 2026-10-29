Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
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29.10.2026 07:22:14
Vontobel mit Rekord bei verwalteten Vermögen
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Die Zürcher Privatbank Vontobel hat ihr Handelsupdate für die ersten neun Monate 2026 vorgelegt. Die verwalteten Vermögen sind so hoch wie nie. Das Geld kam vor allem von Privatkunden, der Bereich Institutionelle verbuchte Abflüsse.
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