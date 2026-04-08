Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
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08.04.2026 11:27:40
Vontobel setzt in Deutschland auf ein Team von BNP Paribas
Am Dienstag meldete Vontobel in Düsseldorf eine neue Filiale zu planen. Nun ist klar, woher die Kundenberater kommen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|91,33
|7,73%
|Vontobel AG (N)
|76,50
|1,86%
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