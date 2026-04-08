BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|
08.04.2026 11:27:40
Vontobel setzt in Deutschland gleich auf ein ganzes Team von BNP Paribas
Am Dienstag meldete Vontobel in Düsseldorf eine neue Filiale zu planen. Nun ist klar, woher die Kundenberater kommen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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