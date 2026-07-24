Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
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24.07.2026 07:12:58
Vontobel steigert Halbjahresgewinn um 87 Prozent auf Rekordniveau
Vontobel hat im ersten Halbjahr 2026 einen Rekordgewinn erzielt. Höhere Erträge und das vorzeitig vorankommende Effizienzprogramm sorgen für einen kräftigen operativen Hebel. Auch beim Neugeld zeigt sich ein deutlich stärkeres Bild, wenn bekannte Sonderabflüsse ausgeklammert werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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