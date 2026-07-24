Vontobel Aktie

Vontobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.07.2026 07:12:58

Vontobel steigert Halbjahresgewinn um 87 Prozent auf Rekordniveau

Vontobel hat im ersten Halbjahr 2026 einen Rekordgewinn erzielt. Höhere Erträge und das vorzeitig vorankommende Effizienzprogramm sorgen für einen kräftigen operativen Hebel. Auch beim Neugeld zeigt sich ein deutlich stärkeres Bild, wenn bekannte Sonderabflüsse ausgeklammert werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vontobel AG (N)

mehr Nachrichten