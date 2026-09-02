Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
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02.09.2026 10:30:32
Vontobel verlässt Zürich: Das Ende einer über 100-jährigen Ära
Die Ursprünge von Vontobel liegen im Ersten Weltkrieg. Ein Bank zu gründen, war damals ein mutiger Entscheid. Ist es auch die Verlegung des Hauptsitzes nach Baar? Es ist auf jeden Fall ein symbolträchtiger Schritt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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Nachrichten zu Vontobel AG (N)
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28.08.26
|SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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21.08.26
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14.08.26
|SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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07.08.26
|SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vontobel von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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31.07.26
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24.07.26
|SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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17.07.26
|SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Vontobel AG (N)
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