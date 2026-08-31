Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
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31.08.2026 09:51:36
Vontobel verlegt Holdingsitz - 1500 Banker arbeiten bald in Baar
Die Privatbank ist seit mehr als 100 Jahren in Zürich. Nun plant Vontobel den Umzug des Holding-Sitzes nach Baar. In den kommenden Jahren sollen dort mehr als 1500 Leute arbeiten, die heute auf sieben Gebäude in Zürich verteilt sind.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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Analysen zu Vontobel AG (N)
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