Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
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07.04.2026 07:48:40
Vontobel wagt in Deutschland den nächsten Schritt
Vontobel eröffnet noch in diesem Jahr eine weitere Niederlassung in Deutschland, um vermögende Privatkunden und Family Offices aus ganz Nordrhein-Westfalen zu betreuen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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