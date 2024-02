Vontobels Kunst ziert nun Bürowände in New York

Das Zürcher Investmenthaus Vontobel engagiert sich für zeitgenössische fotobasierte Kunst und präsentiert Arbeiten aus der eigenen Sammlung an allen nationalen und internationalen Firmenstandorten. Derzeit sorgen einige wichtige Werke in New York für grosse Resonanz. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch Zum vollständigen Artikel