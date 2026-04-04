CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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04.04.2026 10:20:00
VOO Costs Just 0.03% a Year and Tracks 500 of America's Largest Companies. A Tough Market Does Not Change That Value Proposition.
When it comes to investing in the stock market, maybe there's no smarter approach than to keep things simple. With this framework in mind, selecting an exchange-traded fund (ETF) that tracks the S&P 500 index might seem like a no-brainer move. This is true despite the heightened levels of volatility in 2026, leading the closely watched benchmark to trade 5% off its peak (as of April 1).However, that shouldn't take away from the value proposition of something like the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO), which charges an ultra-low expense ratio of just 0.03% to gain exposure to 500 of America's largest companies. Here's why this investment vehicle still deserves a closer look while it's down.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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