Samsung GDRS Aktie
WKN: 896360 / ISIN: US7960508882
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10.10.2026 22:31:33
VOO Doesn't Hold SpaceX, Taiwan Semiconductor, Samsung Electronics, SK Hynix, or ASML. Meet the Vanguard ETF That Does.
The Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) is the largest exchange-traded fund (ETF) in the world -- having surpassed $1 trillion in net assets earlier this year. With just a 0.03% expense ratio, or $3 for every $10,000 invested, it provides a low-cost way to invest in the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC).
An S&P 500 index fund is a simple, hands-off way to own a basket of companies that can perform well over the long term. The strategy has been effective historically -- producing annualized total returns of 9% to 10%. And even Warren Buffett has put some of Berkshire Hathaway's capital to work in the Vanguard S&P 500 ETF in the past.
However, like any index, the S&P 500 has qualities that may not appeal to some investors, such as its focus on U.S. large-cap stocks and its slow pace in adding recently public companies, regardless of their value.
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