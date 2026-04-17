Iconic Holdings Aktie
ISIN: SG1J12885716
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17.04.2026 17:11:59
VOO vs. IWM: 2 Iconic Indexes, 2 Very Different Slices of the U.S. Market
The Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT:VOO) and the iShares Russell 2000 ETF (NYSEMKT:IWM) stand apart on cost, risk, and portfolio composition -- VOO tracks large-cap U.S. leaders with ultra-low fees, while IWM offers small-cap exposure at higher cost, with greater volatility and a different sector mix.VOO and IWM both offer broad U.S. equity coverage, but they play in different arenas: VOO tracks the S&P 500’s blue-chip giants, while IWM zeroes in on small-cap stocks via the Russell 2000 Index. This comparison highlights how their costs, returns, risk profiles, and sector exposures stack up for investors seeking growth or diversification.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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