Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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05.10.2026 15:00:00
Vor 15 Jahren: Steve Jobs stirbt
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Am 5. Oktober 2011 verließ der Apple-Mitbegründer diesen Planeten. Er hatte über Jahre gegen ein Krebsleiden gekämpft, dann aber verloren.
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