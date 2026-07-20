Viking Holdings Aktie
WKN DE: A40ANH / ISIN: BMG93A5A1010
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20.07.2026 19:13:00
Vor 50 Jahren: Viking 1 landet auf dem Mars
Mehrere sowjetische Versuche zuvor schlugen fehl, so konnte die NASA am 20. Juli 1976 die erste erfolgreiche Marslandung für sich verbuchen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Viking Holdings Ltd Registered Shs
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13.05.26
|Ausblick: Viking stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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02.03.26
|Ausblick: Viking legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Viking Holdings Ltd Registered Shs
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