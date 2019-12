Vor allem kleine Händler bislang mit Weihnachtsgeschäft unzufrieden

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem ersten Adventswochenende sehen vor allem City-Händler sowie kleinere Läden noch "Luft nach oben" im Weihnachtsgeschäft. Das teilte der Branchenverband HDE am Sonntag in Berlin auf Basis einer Umfrage unter 350 Händlern mit. In vielen Innenstädten hätten vor allem Mittelständler "von schwachen Kundenfrequenzen" berichtet.

Das Jahresende ist für den Handel stets die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Für 2019 erwartet der Branchenverband für die Monate November und Dezember insgesamt einen Umsatz von 102 Milliarden Euro, von denen nach HDE-Prognose gut 20 Milliarden Euro auf Weihnachtsgeschenke entfallen. Generell steht der Handel 2019 vor dem zehnten Wachstumsjahr in Folge. Angesichts der Rekordbeschäftigung, steigender Einkommen und niedriger Inflation ist der private Konsum seit Jahren eine der wichtigsten Stützen der deutschen Konjunktur.