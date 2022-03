Vor Biden-Besuch: Polens Präsident empfängt CIA-Chef in Warschau

WARSCHAU (dpa-AFX) - Der polnische Präsident Andzrej Duda hat wenige Tage vor dem Besuch seines US-Amtskollegen Joe Biden den CIA-Direktor William Burns in Warschau empfangen. Das teilte der polnische Präsidentenpalast am Montag mit. An dem Treffen mit dem Chef des US-Auslandsgeheimdienstes nahmen demnach auch Dudas außenpolitischer Berater Jakub Kumoch und der US-Botschafter in Polen, Mark Brzezinski, teil. Weitere Angaben gab es zunächst nicht. Biden will diese Woche angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nach Polen reisen.

Nach Angaben des Weißen Hauses nimmt Biden am Donnerstag (24. März) zunächst an den Gipfeln der Nato, der EU und der G7-Staaten in Brüssel teil. Am Freitag (25. März) werde er nach Warschau weiterreisen. Dort sei für Samstag ein bilaterales Treffen mit Duda geplant. Dabei solle es um die humanitäre Krise gehen./nat/DP/ngu