Vor Biopharma legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vor Biopharma hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -121,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at