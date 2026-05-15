Vor Biopharma stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vor Biopharma hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Vor Biopharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 5,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,200 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at