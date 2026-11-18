Er eröffnet den Gipfel mit einer Rede, danach wird Kremlchef Wladimir Putin vor Wirtschaftsvertretern sprechen. Der eigentliche Höhepunkt wird am Donnerstag erwartet: Dann soll es am Rande des Wirtschaftsgipfels zu einem historischen Dreiertreffen von Putin, Xi und US-Präsident Donald Trump kommen.

Trump will ebenfalls bereits am Mittwoch anreisen. Er will bei dem Treffen mit Xi und Putin über eine mögliche Reduzierung des weltweiten Atomwaffenarsenals reden. Der Gipfel der Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) wird jährlich ausgerichtet.

Vor Trumps Ankunft: Xi warnt vor Handelsschranken

Kurz vor der Ankunft von US-Präsident Donald Trump in China hat Staatschef Xi Jinping vor zunehmenden Handelsschranken gewarnt und für mehr Freihandel geworben. "Öffnung bringt Fortschritt, Abschottung führt unweigerlich zum Zurückfallen", sagte Xi vor Wirtschaftsvertretern im Rahmen des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in der südchinesischen Metropole Shenzhen.

Xi rief dazu auf, das internationale Handelssystem zu stärken und Handels- und Investitionshemmnisse abzubauen. Zudem sprach er sich für eine engere Zusammenarbeit bei Künstlicher Intelligenz und in der Digitalwirtschaft aus.

Der chinesische Staatschef warb zugleich für China als Wirtschaftsstandort. Das Land werde seinen riesigen Markt weiter öffnen und mehr hochwertige Waren und Dienstleistungen aus dem Ausland einführen.

China will wirtschaftliche Stärke zeigen

Der Apec gehören 21 Volkswirtschaften an, darunter die USA, China und Russland. Der Zusammenschluss will den freien Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum fördern.

China nutzt den diesjährigen Gipfel, um sich als wichtiger Partner für die Weltwirtschaft zu präsentieren. Die Gastgeberstadt Shenzhen steht dabei symbolisch für den wirtschaftlichen Aufstieg des Landes. Seit ihrer Einrichtung als Sonderwirtschaftszone ist die Stadt zu einer Hightech-Metropole geworden, in der heute Konzerne wie Huawei, Tencent und der Elektroautobauer BYD ihren Sitz haben.

Im Fokus steht aber vor allem ein geplantes Dreiergipfeltreffen zwischen Xi, Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin . Bereits für heute ist ein separates Gespräch zwischen Xi und Putin geplant. Am Donnerstag soll Xi Trump treffen. Anschließend ist die Zusammenkunft der drei Staatschefs geplant.

Putin sieht großes Potenzial bei Gipfel mit Trump und Xi

Russlands Präsident Wladimir Putin setzt große Erwartungen auf sein erstes Dreiertreffen mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping im südchinesischen Shenzhen. Er erwarte einen "großen potenziellen Nutzen" der Gespräche am Donnerstag, sagte Putin in seiner Rede auf dem Gipfel der Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft (Apec). Ziel müsse es sein, politische, wirtschaftliche und Sicherheitsinteressen der drei Staaten durch die Suche nach Kompromissen auszubalancieren.

Putin beklagte "staatlichen Egoismus", eine "Fragmentierung der Weltwirtschaft" und rief die Staaten zur Zusammenarbeit auf. Es müsse um "Partnerschaft statt Isolation und Dialog und nicht um Ultimaten" gehen, sagte Putin vor der Ankunft Trumps. Er kritisierte einmal mehr die Sanktionen des Westens gegen Russland im Zuge seines Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Russland sei inzwischen der "Rekordhalter" bei Sanktionen und behaupte sich gegen sie, während der Westen sich damit selbst schade, sagte Putin. So büße etwa die EU wirtschaftliches Potenzial ein, weil sie auf billige russische Energie verzichte. Deutschland und die anderen Verbündeten der Ukraine verfolgen mit den Sanktionen das Ziel, Putins seit bald fünf Jahren andauernden Krieg zu stoppen.

Putin fühlt sich in China "unter Freunden"

Auch bei seinem anschließenden bilateralen Treffen mit Xi betonte Putin das Ziel, ein "gerechteres System für eine Weltordnung" aufzubauen. Unter nicht einfachen geopolitischen Bedingungen funktioniere die außenpolitische Zusammenarbeit der beiden UN-Vetomächte auf internationaler Bühne stabil, sagte er. Die beiden Staatschefs hoben bei ihrem Treffen die positive Entwicklung ihrer Partnerschaft hervor. "Wir sind sehr froh, hier unter Freunden zu sein", sagte Putin.

Der Apec gehören 21 Volkswirtschaften an, darunter die USA, China und Russland. Die Staatengruppe will den freien Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum fördern.

China nutzt den diesjährigen Gipfel, um sich als wichtiger Partner für die Weltwirtschaft zu präsentieren. Die Gastgeberstadt Shenzhen steht dabei symbolisch für den wirtschaftlichen Aufstieg des Landes. Seit sie zur Sonderwirtschaftszone gemacht wurde, ist die Stadt zu einer Hightech-Metropole avanciert, in der heute Konzerne wie Huawei, Tencent und der Elektroautobauer BYD ihren Sitz haben.

SHENZHEN (dpa-AFX)