UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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22.09.2026 07:51:13
Vor dem UBS-Entscheid im Ständerat fliegen die Fetzen
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Kurz vor dem entscheidenden Showdown im Ständerat verschärft sich der Ton um die künftigen Kapitalregeln für die UBS nochmals. Im Zentrum steht WAK-S-Präsident Erich Ettlin: Der Mitte-Ständerat weist den Vorwurf zurück, mit einem taktischen Abstimmungsmanöver der UBS zu einer milderen Regulierung verhelfen zu wollen.
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