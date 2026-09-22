Vor dem UBS-Entscheid im Ständerat fliegen die Fetzen

Kurz vor dem entscheidenden Showdown im Ständerat verschärft sich der Ton um die künftigen Kapitalregeln für die UBS nochmals. Im Zentrum steht WAK-S-Präsident Erich Ettlin: Der Mitte-Ständerat weist den Vorwurf zurück, mit einem taktischen Abstimmungsmanöver der UBS zu einer milderen Regulierung verhelfen zu wollen.