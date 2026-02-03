Anstehende Bilanz im Blick 03.02.2026 08:21:15

Vor den Quartalszahlen: Warum die Siemens Energy-Aktie jetzt das nächste Allzeithoch ins Visier nimmt

Der Monat Januar lief überaus erfolgreich für Siemens Energy-Anleger. Und auch im zweiten Börsenmonat setzt sich diese Tendenz weiter fort.

• Siemens Energy-Aktie bleibt auf Rekordjagd
• Jefferies & andere Analysten heben Kursziele an
• Quartalsbilanz und Gasturbinen-Segment im Anlegerfokus

Über rund 23 Prozent Kursplus können sich Investoren von Siemens Energy im bisherigen Jahresverlauf bereits freuen. Nach einem Kurssprung zum Wochenstart nimmt die Siemens Energy-Aktie nun sogar Kurs auf ein weiteres Rekordhoch - die jüngste Bestmarke wurde erst am 29. Januar erzielt und liegt aktuell bei 149,45 Euro.

Analyst mit hohen Erwartungen an die anstehende Bilanz

Im Blickpunkt der Anleger steht dabei die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalsbilanz: Am 11. Februar wird der Konzern für Energietechnologie seine Bücher für das erste Geschäftsquartal öffnen und bereits jetzt sind die Erwartungen an die Zahlen offenbar hoch. Analyst Lucas Ferhani vom Analysehaus Jefferies blickt optimistisch auf die kommende Zwischenbilanz der Münchener. Seiner Einschätzung nach unterschätze der Markt derzeit noch das enorme Potenzial im Bereich der Gasturbinen. Während die Windkraft-Tochter Gamesa bislang als größtes Sorgenkind für 2026 galt, sieht der Analyst hier aufgrund der positiven Entwicklung bei US-Offshore-Projekten mittlerweile deutlich weniger Gefahrenpotential.

Entsprechend hat der Experte das Kursziel für Siemens Energy von 134 auf 164 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er reiht sich damit in die Riege der Marktexperten ein, die die Siemens Energy-Aktie positiv bewerten: In der vergangenen Woche hatten auch Analysten der Deutschen Bank und der Schweizer Großbank UBS Kaufempfehlungen für die Siemens Energy-Aktie veröffentlicht.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 135 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach Gasturbinen scheine hoch wie nie, schrieb Analyst Gael de-Bray in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen des Konkurrenten GE Vernova sowie zuletzt positive Nachrichten aus den USA und Deutschland. Zudem bessere sich die Stimmung in Europa für das Thema Windkraft.
Bei der UBS nimmt man ebenfalls Bezug auf die Zahlen der US-Konkurrenz und hat das "Buy"-Rating für die Siemens Energy-Aktie mit dem Kursziel von 175 US-Dollar bestätigt. Die von GE Vernova bestätigte Auftragsdynamik bei weiter steigenden Preisen Gasturbinen stütze seine Erwartungen an den deutschen Energietechnikkonzern, schrieb Analyst Christopher Leonard.

