Wirecard Aktie
WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060
|
12.11.2025 19:30:32
Vor der Urteilsverkündung des BGH: Haben getäuschte Aktionäre der Wirecard-Pleite recht auf Entschädigung?
Wirecard soll über Jahre Scheingeschäfte in Milliardenhöhe verbucht haben. Ende Juni 2020 meldete das Münchner Unternehmen Insolvenz an, Tausende Anleger verlieren viel Geld. Nun steht eine richtungsweisende Entscheidung des BGH an.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
