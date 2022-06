Vor EU-Entscheidung - Selenskyj rechnet mit schweren Angriffen

Kiew (Reuters) - Russland wird nach Einschätzung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj seine Angriffe in den kommenden Tagen angesichts der Beratungen über das Beitrittsgesuch seines Landes zur Europäischen Union verstärken.

"Diese Woche sollten wir von Russland eine Intensivierung seiner feindlichen Aktivitäten erwarten", sagte Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht zum Montag. "Wir sind bereit." Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs werden bei ihrem Gipfel am Donnerstag und Freitag entscheiden, ob die Ukraine den Status eines Beitrittskandidaten erhält, womit gerechnet wird.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sprach mit Blick auf den EU-Beitrittsprozess der Ukraine von einem "historischen Moment". Man müsse der Ukraine deutlich machen, dass sie zu Europa gehöre, sagte Baerbock am Morgen vor Beginn von Beratungen der EU-Außenminister in Luxemburg. Das gleiche gelte für Moldawien. Klar sei aber auch, dass es bis zu einer Aufnahme beider Länder einen schwierigen Prozess geben werde. Das gelte auch für eine Reform der Europäischen Union.

Die Ernennung der Ukraine zum EU-Beitrittskandidaten ginge klar gegen das erklärte Ziel des russischen Präsidenten Wladimir Putin , eine Westbindung des Landes zu verhindern. Die EU-Kommission hatte am Freitag vorgeschlagen, der Ukraine den Status des Beitrittskandidaten zu verleihen. Präsidentin Ursula von der Leyen betonte am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will": "Die Ukraine hat enorme Schritte nach vorn gemacht." Das Land sei eine robuste, parlamentarische Demokratie. Zugleich gebe es angesichts des russischen Angriffskriegs aber auch eine "moralische Verpflichtung", das Land zu unterstützen.

Klar sei aber auch: "Wir wollen noch mehr Reformen sehen", sagte von der Leyen weiter. Dies gelte etwa für mehr Rechtsstaatlichkeit, den Kampf gegen die Korruption und gegen den Einfluss von Oligarchen. Erwartet wird, dass die Verhandlungen über einen EU-Beitritt der Ukraine Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte in Anspruch nehmen werden. Bei ihrem Besuch in Kiew am vergangenen Donnerstag hatten sich die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Italien und Rumänien dafür ausgesprochen, der Ukraine den Status des Beitrittskandidaten zu verleihen. Die Ukraine gehöre zur europäischen Familie, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz.

(Bericht von Natalia Zinets, Max Hunder, Alexander Ratz. Redigiert von Christian Götz.)