Vor Flüchtlingsgipfel - Länder erhöhen Druck auf Bundesregierung

Berlin (Reuters) - Die Länder erhöhen den Druck auf den Bund, seinen Anteil an der Finanzierung der Flüchtlingskosten zu erhöhen.

"Wir erwarten vom Bund, dass er sich dauerhaft und verlässlich zur Hälfte an den Kosten beteiligt. Bund, Länder und Kommunen werden diese Aufgabe nur gemeinsam schultern können", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig dem "Spiegel" einem Vorabbericht zufolge. Die Migration sei aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger aktuell das wichtigste Problem in Deutschland. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder hätten dazu parteiübergreifend gemeinsame Vorschläge gemacht.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer warf der Bundesregierung laut "Spiegel" vor, dem gesellschaftlichen Klima zu schaden. "Diese Politik, die da jetzt in Berlin betrieben wird, und die Weigerung, jetzt zu handeln, obwohl 16 Ministerpräsidenten parteiübergreifend Vorschläge gemacht haben oder auch die kommunale Ebene ganz klar sagt, was ist, was notwendig ist, spaltet dieses Land". Der CDU-Politiker beschuldigte die Ampel-Koalition zudem, sich über die in Teilen der Bevölkerung verbreitete Skepsis gegenüber Zuwanderung hinwegzusetzen.

Die FDP drängt dem "Spiegel"-Bericht zufolge zur raschen Einigung bei der Einführung von Bezahlkarten für Schutzsuchende. "Es muss endlich einen gemeinsamen Fahrplan zur Einführung von Bezahlkarten für Asylbewerber geben", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Konstantin Kuhle dem Nachrichtenmagazin. Bund und Länder dürften bei diesem Thema nicht mit dem Finger aufeinander zeigen, sondern müssten gemeinsam in der Verantwortung stehen.

