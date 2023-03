Vor G20-Treffen: Lawrow lobt Freundschaft zu Indien

NEU DELHI (dpa-AFX) - Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat vor einem Treffen der Außenminister der G20-Runde der führenden Industrie- und Schwellenländer in Indien das Potenzial für die bilateralen Beziehungen gelobt. Indien sei ein Freund Russlands, sagte er beim Besuch einer Buchmesse in der Hauptstadt Neu Delhi am Mittwoch.

Lawrow betonte auch, dass Russland - wie Indien - keine neokolonialen Praktiken von einseitigen Sanktionen, Drohungen und Erpressung sowie sonstigen Druck akzeptiere. Russland wirft den USA und dem "kollektiven Westen" immer wieder vor, sich wie eine Kolonialmacht in der Welt aufzuführen. "Uns vereint das feste Engagement für die Bildung einer gerechteren und demokratischeren Welt, einer Weltordnung mit mehreren zentralen Punkten", sagte Lawrow.

Der Auftritt Lawrows bei dem Treffen in Neu Delhi wird mit Spannung erwartet. Im vergangenen Juli hatte er beim G20-Außenministertreffen auf der indonesischen Ferieninsel Bali für einen Eklat gesorgt, als er direkt nach seiner Rede den Saal verließ.

Indien hat gute Beziehungen zu Russland und westlichen Ländern wie Deutschland. Zum russischen Angriffskrieg nimmt Indien eine neutrale Haltung ein, trägt westliche Sanktionen nicht mit und wirbt immer wieder für eine Konfliktlösung durch Dialog.

Indien ist von Russland bei einem Großteil seiner militärischen Ausrüstung abhängig. Während des Kriegs begann Indien auch mehr relativ günstiges Öl aus Russland zu kaufen und begründet dies damit, dass es günstiges Öl für die große und größtenteils arme Bevölkerung braucht. Deutschland und andere westliche Länder schätzen die weltgrößte Demokratie Indien als Wertepartner angesichts von Russland und China - und Indien wurde so in der Außenpolitik wichtiger./asg/DP/tih