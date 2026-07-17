Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
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17.07.2026 13:29:43
Vor Halbjahreszahlen: Diese fünf Fragen stehen bei Julius Bär im Zentrum
Wie geht es weiter mit Julius Bär? Am kommenden Dienstag präsentiert der Vermögensverwalter die Halbjahreszahlen. War das Rekordergebnis der ersten Monate der Beginn eines nachhaltigen Turnarounds?Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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