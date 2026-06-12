Vor Hintergrund des SpaceX-IPO: Aktien von Rocket Lab und Astera Labs feiern Aufstieg in NASDAQ 100 mit kräftigen Gewinnen

Das heutige IPO von SpaceX rückt den Raumfahrtsektor in den Fokus. Gleichzeitig steigen Rocket Lab und Astera Labs in den NASDAQ 100 auf und könnten von der Aufmerksamkeit profitieren.

• Fünf neue Mitglieder im NASDAQ 100• Rocket Lab und Astera Labs mit kräftigen Kursreaktionen• Indexaufnahme könnte zusätzliche Nachfrage durch ETFs auslösen

Ab dem 22. Juni gehören Rocket Lab und Astera Labs offiziell zum NASDAQ 100. NASDAQ gab die Aufnahme als Teil der vierteljährlichen Neugewichtung für Juni bekannt. Der Markt reagierte direkt: Die Aktie von Astera Labs, die im regulären NASDAQ-Handel bereits rund elf Prozent an Wert gewonnen hatte, legte am Donnerstag nachbörslich weiter 1,37 Prozent auf 372,50 US-Dollar zu, für Rocket Lab ging es nach einem Kursplus von mehr als neun Prozent am Donnerstag nach US-Börsenschluss um weitere 5,85 Prozent auf 121,50 US-Dollar nach oben. Beide Titel haben in diesem Jahr bereits massiv zugelegt, doch die Indexaufnahme öffnet eine neue Nachfragebasis.

Fünf rein, fünf raus - Was sich im NASDAQ 100 ändert

Neben Rocket Lab und Astera Labs stoßen drei weitere Unternehmen zum NASDAQ 100: CoreWeave, der GPU-Cloud-Spezialist mit über 99 Milliarden US-Dollar Auftragsbestand und einem Quartalsumsatz von 2,08 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2026, sowie Nebius Group, ein vertikal integrierter KI-Cloud-Anbieter aus Amsterdam mit mehr als 165 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn. Den fünften Platz belegt Teradyne, führender Anbieter von Halbleiter-Testsystemen, dessen Aktie seit Jahresbeginn rund 97 Prozent zugelegt hat. Aus dem Index fallen Charter Communications, Cognizant, Insmed, Verisk Analytics und Zscaler.

Das bedeutet die Indexaufnahme

Die Logik ist simpel. Wer aufgenommen wird, landet automatisch in den Portfolios passiver Fonds und ETFs, die den Index nachbilden. Der NASDAQ 100 steht für mehr als 800 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen in indexgebundenen Produkten. Diese Fonds müssen kaufen, unabhängig von Bewertung oder Marktstimmung.

Rocket Lab: Der börsennotierte SpaceX-Herausforderer

Das Timing für Rocket Lab könnte kaum besser sein. Ausgerechnet heute debütiert SpaceX unter dem Ticker SPCX an der NASDAQ zu einem IPO-Preis von 135 US-Dollar je Aktie und einer Bewertung von rund 1,75 Billionen US-Dollar. Als einziges börsennotiertes Unternehmen, das SpaceX im Bereich der mittelgroßen Trägerraketen direkt angreift, profitiert Rocket Lab von dem massiven Kapitalzufluss in den gesamten Raumfahrtsektor. CEO Peter Beck sieht nur SpaceX und Rocket Lab als Anbieter mit verlässlichen Skaleneffekten bei Raketenstarts. Die eigene Neutron-Rakete, deren Erstflug für das vierte Quartal 2026 geplant ist, soll Starts zu rund 15 Millionen US-Dollar weniger als ein vergleichbarer SpaceX-Falcon-Start anbieten. Im ersten Quartal 2026 erzielte Rocket Lab einen Rekordumsatz von 200,3 Millionen US-Dollar, ein Plus von 63,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 64 Prozent zugelegt.

Astera Labs: Chips für das KI-Universum rund um Starlink

Astera Labs bewegt sich auf einem verwandten Terrain. Das Unternehmen entwickelt Halbleiter-Konnektivitätslösungen für KI-Rechenzentren, also genau die Infrastruktur, die SpaceX für den geplanten Aufbau orbitaler KI-Datenzentren und die Skalierung von Starlink benötigt. Der Jahresumsatz lag zuletzt bei 852 Millionen US-Dollar. Analysten projizieren für 2026 ein Wachstum auf rund 1,55 Milliarden US-Dollar, ein Plus von etwa 81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Aktie hat seit Jahresbeginn knapp 121 Prozent zugelegt.

Indexaufnahme erfolgt nicht sofort

Die formelle Aufnahme in den NASDAQ 100 erfolgt vor Handelsstart am 22. Juni. Bis dahin wird sich zeigen, wie SpaceX an seinem ersten Handelstag performt und ob der Sektor-Rückenwind für beide Titel trägt. Für Rocket Lab gilt dabei besonders: Der Neutron-Erstflug im vierten Quartal 2026 ist der nächste harte Bewertungstest.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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