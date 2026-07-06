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06.07.2026 05:01:00
Vor Nationalrat - Grüne stimmen Gesamtpensionsregelung nicht zu
Die Ankündigung kommt wenig überraschend, nachdem die Grünen der Gesamtpensionsregelung bereits im Sozialausschuss - wie die FPÖ - nicht zugestimmt hatten. Die Regelung soll sicherstellen, dass der im Budgetbegleitgesetz vorgesehene Deckel von 204,44 Euro für Pensionserhöhungen 2027 auch Sonderpensionen im Kompetenzbereich der Länder umfasst. Wegen der angerührten Länder-Kompetenz bedarf es aber der Zweidrittelmehrheit im Parlament.
Sinkende Sicherungsbeiträge als Problem
Die Grünen stört nicht die Gesamtpensionsregelung per se. Die erforderliche Zweidrittelmehrheit gibt ihnen aber die Möglichkeit, eine Reform bei den Luxuspensionen zu urgieren. Das Hauptproblem sehen die Grünen in tendenziell sinkenden Sicherungsbeiträgen von Luxuspensionen. Diese Sicherungsbeiträge werden bei Pensionen, die über der Höchstbeitragsgrundlage liegen, eingehoben - seien also eine Art Sondersteuer auf hohe Pensionen. Die Höhe des Sicherungsbeitrags orientiert sich dabei an der Differenz zwischen der tatsächlichen Pension und der Höchstbeitragsgrundlage.
Nachdem die Höchstbeitragsgrundlage in der Regel aber schneller steige als die Pensionen, würde die Differenz und damit auch die Sicherungsbeiträge immer kleiner. Eine außertourliche Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage, die ebenfalls im Budgetbegleitgesetz vorgesehen ist, verschärfe diese Dynamik noch zusätzlich. "Obwohl die Luxuspension steigt, sinkt der Sicherungsbeitrag. Das hat bereits jetzt mit Gerechtigkeit nichts zu tun und gehört dringend repariert", so Koza. Von den Koalitionsparteien sei bereits Gesprächsbereitschaft signalisiert worden.
spo/jog
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