OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|Sicherheitsbedenken
|
17.09.2026 16:21:00
Vor OpenAI-Aktie: ChatGPT-Entwickler bringt weitere KI-Probleme ans Licht
Mehr Transparenz nach Hacking-Attacke
Die Veröffentlichung ist Teil eines neuen Verfahrens von OpenAI, solche Probleme offener zu kommunizieren. Dabei geht es vor allem um Fälle, in denen das Vorgehen der KI von den Interessen der menschlichen Benutzer abweicht.
Der ChatGPT-Entwickler hatte mehr Transparenz nach der aufsehenerregenden Hacking-Attacke versprochen, bei der seine Software eigenständig aus einer abgesicherten Umgebung ausbrach und auf eigene Faust in Systeme der KI-Firma HuggingFace eindrang. Der Grund war lediglich, dass sie dort Antworten auf die ihr gestellte Testaufgabe vermutete. Für die Attacke nutzten die KI-Agenten unter anderem Software-Schwachstellen aus - und sprachen sich zudem untereinander ab.
Der Hacking-Angriff und andere Zwischenfälle verstärkten in den vergangenen Wochen die Sorge, dass hoch entwickelte KI der menschlichen Kontrolle entgleiten könnte. Auch OpenAI-Chef Sam Altman unterstützte zuletzt Vorschläge für eine abgebremste Entwicklung der Technologie und mehr Regulierung.
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump lehnt hingegen Bremsen und schärfere Gesetze für die KI-Branche derzeit ausdrücklich ab und argumentiert, die Industrie brauche keine neuen Regularien für die Sicherheit der Technologie.
/so/chd/DP/jha
SAN FRANCISCO (dpa-AFX)
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