Vor Regierungsklausur: NEOS orten "Almosen und Einzelmaßnahmen"

Die von der türkis-grünen Regierung vor ihrer Klausur angekündigten Maßnahmen missfallen auch den NEOS. "Mit Almosen und Einzelmaßnahmen wie ein Hunderter hier, ein Hunderter da, werden wir nicht aus der Krise kommen", so NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker in einer Aussendung am Sonntag. Vielmehr brauche es "echte Erneuerung im Sozialsystem".

Statt einer "völlig sinnlosen" Einmalzahlung für Arbeitslose schlagen die Pinken eine Staffelung des Arbeitslosengeldes vor. Demnach sollen für vier Monate von derzeit 55 Prozent des Netto-Letztverdienstes 65 Prozent ausbezahlt und dann im Zeitverlauf in Stufen abgesenkt werden. Wer länger eingezahlt hat, soll auch länger anspruchsberechtigt sein, so Loacker. Auch der Familienbonus von 360 Euro pro Kind sei eine "einmalige Geldverteilaktion", argumentierte NEOS-Familiensprecher Michael Bernhard. Statt solcher Almosen nach dem Gießkannenprinzip brauche es treffsichere Maßnahmen.

FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer forderte am Sonntag erneut die Anhebung der Nettoersatzrate für die Bezieher von Arbeitslosengeld auf 70 Prozent - und zwar rückwirkend ab März dieses Jahres. Die "Almosenpolitik" der Bundesregierung sei eine reine Verhöhnung. "Konzerne wie Amazon sollen offenbar Steuergeschenke in Millionenhöhe erhalten, aber die Arbeitslosen werden mit Minibeträgen abgespeist", so Hofer.

