AUDI Aktie

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WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008

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26.10.2026 09:18:18

"Vor Scham im Boden versinken": Scharfe Kritik an Audi-Chef für Wahlkampfauftritt mit Trump

Bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Georgia kündigt US-Präsident Trump den Bau eines Audi-Werks in Georgia an. Anschließend bittet er den Audi-Chef auf die Bühne, der sich bei Trump für dessen Unterstützung bedankt. Kritik lässt nicht auf sich warten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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