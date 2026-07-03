03.07.2026 10:46:39

Vor Trauerfeier: Irans Streitkräfte warnen ihre Feinde

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Streitkräfte haben kurz vor Beginn der Trauerfeiern für den getöteten obersten Führer ihre Feinde vor Angriffen gewarnt. "Jede Fehlkalkulation wird mit einer entschlossenen und noch härteren Antwort als je zuvor beantwortet werden. Einer Antwort, die für immer in ihrer Geschichte der Schande verzeichnet bleiben wird", hieß es in einer Erklärung der Revolutionsgarden, die iranische Medien verbreiteten.

An diesem Samstag beginnen in Teheran die offiziellen Trauerfeierlichkeiten für den Ende Februar getöteten Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei. Erwartet werden mehrere Millionen Menschen. Zu den Zeremonien werden zudem hochrangige Vertreter der iranischen Regierung und des Militärs erwartet. Zehntausende Sicherheitskräfte sind in den Metropolen im Einsatz. Ab Montag soll außerdem der Luftraum für mehrere Tage gesperrt werden. Chameneis Beisetzung ist für Donnerstag in seiner Heimatstadt Maschhad geplant./arb/DP/jha

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