Vor Treffen mit Biden: Flugzeug von Polens Präsident muss notlanden

WARSCHAU (dpa-AFX) - Vor dem geplanten Treffen von Polens Staatsoberhaupt Andrzej Duda mit US-Präsident Joe Biden im polnischen Rzeszow musste das Flugzeug mit Duda an Bord notlanden. Die Maschine sei wegen eines Schadens nach Warschau zurückgekehrt, man warte nun auf den Abflug des Ersatzflugzeugs nach Rzeszow, meldete die Nachrichtenagentur PAP am Freitag unter Berufung auf Dudas außenpolitischen Berater Jakub Kumoch.

Die Air Force One mit Biden an Bord landete pünktlich um 14.15 Uhr auf dem Flughafen in Rzeszow. Der US-Präsident stieg aber zunächst nicht aus, wie auf Bildern des polnischen Fernsehens zu sehen war. Kumoch sagte, Bidens Programm werde leicht abgeändert.

