Twitter Aktie

Twitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W6XZ / ISIN: US90184L1026

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05.05.2026 06:47:00

Vor Twitter-Übernahme Börsenregeln gebrochen: Musk will „kleine Strafe“ zahlen

Anfang 2022 hat Elon Musk heimlich angefangen, Aktien von Twitter zu kaufen. Damit hat er Geld gespart. Dafür will er nun 1,5 Millionen US-Dollar Strafe zahlen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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