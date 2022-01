Vorabinformation zum Jahresergebnis 2021

Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Vaduz, 20. Januar 2022. Die LLB-Gruppe erwartet für das Geschäftsjahr 2021 ein Konzernergebnis von rund CHF 138 Mio. (+ 26 % gegenüber Vorjahr). Die LLB-Gruppe setzte ihre Wachstumsdynamik im Geschäftsjahr 2021 erfolgreich fort. Das Geschäftsvolumen erhöhte sich im zweiten Halbjahr 2021 um weitere CHF 4 Mia. auf CHF 106 Mia. (31. Dezember 2020: CHF 92.9 Mia.). Der Geschäftsertrag betrug CHF 476 Mio. (2020: CHF 430.3 Mio.). Der Geschäftsaufwand belief sich auf CHF 313 Mio. (2020: CHF 306.7 Mio.). Das Konzernergebnis stieg auf rund CHF 138 Mio. gegenüber CHF 109.8 Mio. im Vorjahr. Es widerspiegelt sowohl die Wachstumsdynamik, die gesteigerte Ertragsqualität im Kundengeschäft als auch das strikte Kostenmanagement. Die Zahlen sind ungeprüft. Den geprüften Jahresabschluss sowie den Finanzbericht wird die LLB-Gruppe am 25. Februar 2022 publizieren. Der Geschäftsbericht der LLB-Gruppe folgt am 25. März 2022. Wichtige Termine Freitag, 25. Februar 2022, Präsentation Jahresabschluss 2021

Freitag, 25. März 2022, Publikation Geschäftsbericht 2021

Freitag, 6. Mai 2022, 30. ordentliche Generalversammlung Kurzporträt Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'056 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten (Abu Dhabi und Dubai) präsent. Per 31. Dezember 2021 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 106 Mia. Freundliche Grüsse Liechtensteinische Landesbank

