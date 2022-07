Vorabkontrollen ersparten Steuerzahlern Millionen an COVID-Hilfen

Ohne Kontrollen wären die COVID-Wirtschaftshilfen eine Viertelmilliarde Euro teurer gewesen. Vorab-Prüfungen der COFAG, die für den Bund einen Teil der Hilfen abwickelt, hätten die Auszahlung von knapp 250 Mio. Euro verhindert, teilte das Finanzministerium am Donnerstag mit. Weitere 38 Mio. Euro seien durch freiwillige Korrekturmeldungen zurückgeflossen. Bis heute wurden der Wirtschaft in der Corona-Pandemie über 40 Mrd. Euro an Wirtschaftshilfen zugesagt bzw. ausbezahlt.

tsk/itz

WEB https://www.cofag.at/