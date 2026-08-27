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27.08.2026 12:03:00

Vorarlberg bleibt weiter ohne Windrad - Keine Anlage auf Alpe Rauz

Der Vorarlberger Energieversorger illwerke vkw sieht von der Errichtung einer Windkraftanlage auf der Alpe Rauz am Arlberg ab. Nach über einem Jahr andauernden Messungen stehe fest, dass das Windpotenzial auf der Alpe Rauz zu gering sei, um dort einen Windpark wirtschaftlich betreiben zu können. Vorstandsvorsitzender Christof Germann gab in einer Aussendung dennoch ein Bekenntnis zur Windkraft ab. Als nächstes stehe eine Abklärung am Klaratsberg in Egg (Bregenzerwald) an.

Die Messungen - durchgeführt in einer Kombination aus einem meteorologischen Messmast und einer ergänzenden Lidar-Messung mittels Lichtimpulsen - zeigten, dass das Windfeld auf der Alpe Rauz inhomogen sei und im Projektgebiet variiere. Das beste Windpotenzial wurde laut Germann in höher gelegenen Bereichen gemessen, wo jedoch aufgrund der engen Talstruktur nicht ausreichend Raum für die geplanten Anlagen vorhanden sei. Auf Basis der Messergebnisse sowie weiterführender Simulationen der Windverhältnisse habe man eine Ertragsprognose für einen möglichen Windpark mit fünf Windenergieanlagen ermittelt, so Germann. Die Messungen hätten im Durchschnitt jedoch lediglich rund 1.000 Volllaststunden ausgewiesen, was für das geplante Projekt viel zu wenig sei.

Rahmenbedingungen müssen stimmen

"Unsere Windparks in Deutschland weisen durchgehend Volllaststunden von deutlich über 2.000 Stunden aus. Bei zudem höheren Investitionskosten aufgrund der alpinen Lage ist ein Projekt auf der Alpe Rauz unter diesen Randbedingungen nicht realisierbar", stellte Germann fest. Man bekenne sich weiterhin zur Windkraft, "aber dort, wo die Rahmenbedingungen stimmen und Projekte ökologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich vertretbar sind", so der Vorstandsvorsitzende. Deshalb werde man das Windkraft-Portfolio vor allem an geeigneten Standorten in Deutschland weiter ausbauen. "Vorarlberg bleibt aufgrund seiner natürlichen Voraussetzungen in erster Linie ein Land der Wasserkraft und der Photovoltaik", sagte Germann.

Dennoch wird Vorarlberg in Sachen Windkraft nicht aufgegeben - im Bundesland steht nach wie vor keine Windkraftanlage. Der nächste Schritt im Rahmen einer weiteren professionellen Abklärung möglicher Windkraftprojekte im Bundesland "ist eine Lidar-Messung im Potenzialgebiet Egg/Klaratsberg (Bregenzerwald, Anm.) ab dem kommenden Herbst", so Germann. Er verwies außerdem auf die "Akzeptant vor Ort" als wesentlichen Faktor. Gerade in sensiblen alpinen Räumen müssten energiepolitische Ziele, Natur- und Landschaftsschutz sowie die Interessen der Bevölkerung sorgfältig abgewogen werden. "Die Messkampagne auf der Alpe Rauz zeigt, dass nicht jedes theoretische Potenzial auch praktisch sinnvoll nutzbar ist", so der Vorstandsvorsitzende.

jh/agr/ivn

ISIN AT0000824503 WEB https://www.illwerkevkw.at/

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