Vorausschauende Nachfolgeregelung an der Spitze von V-Zug

Zug, 24. September 2026 – Die V-ZUG Gruppe setzt mit einem Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrats die langfristige Nachfolgeplanung weiter um. Nach heute sieben Jahren als Präsident des Verwaltungsrats von V-ZUG tritt Oliver Riemenschneider an der V-ZUG Generalversammlung im April 2027 nicht mehr zur Wiederwahl an. Als Nachfolger wird der Verwaltungsrat Carsten Liesener vorschlagen. Liesener gehört dem Verwaltungsrat seit 2025 an und bringt umfassende internationale Industrie- und Managementerfahrung mit.

An der geplanten Generalversammlung der V-ZUG Holding AG vom 21. April 2027 wird sich Oliver Riemenschneider nicht mehr zur Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats stellen und dem Gremium künftig nicht mehr angehören. Unter seiner Führung hat der Verwaltungsrat die strategische Weiterentwicklung von V-ZUG umsichtig beschleunigt und das Unternehmen in seiner Entwicklung als eigenständige, börsenkotierte Gesellschaft umfassend unterstützt.

«V-ZUG hat sich als Schweizer Marktführer zu einem auch international erfolgreich agierenden Premium-Anbieter und einer starken Marke entwickelt. Das Unternehmen ist strategisch, operativ und personell hervorragend aufgestellt und ich erachte den Zeitpunkt als ideal, die Führung des obersten Gremiums für die nächste Expansionsphase in neue Hände zu übergeben», so Oliver Riemenschneider, Präsident des Verwaltungsrats der V-ZUG Holding AG.

Erfahrene Führungspersönlichkeit als Nachfolger nominiert

Für seine Nachfolge und zur Wahl anlässlich der nächsten ordentlichen Generalversammlung nominiert der Verwaltungsrat Carsten Liesener, der seit 2025 Mitglied des obersten Leitungsgremiums von V-ZUG und Mitglied des Prüfungsausschusses ist.

Liesener verfügt über langjährige internationale Führungserfahrung bei Siemens, insbesondere in den Bereichen Gebäudetechnik, Energie und Smart Infrastructure. Als promovierter Wirtschaftsingenieur bringt er zudem ausgewiesene Expertise in Strategie, Innovation, Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung ein.

Die Suche nach einer geeigneten Ergänzung des Gremiums hat der Verwaltungsrat der V-ZUG Holding AG auf der Basis klarer Kompetenz-, Diversitäts- und Unabhängigkeitskriterien eingeleitet und wird zu gegebener Zeit über den Wahlvorschlag informieren.

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Markus Abt

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