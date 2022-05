Vorbereitung auf die 24H SPA EWC Motos: BMW Motorrad World Endurance Team mit erfolgreichem Test auf der Ardennen-Achterbahn.

Die 24H SPA EWC Motos vom 2. bis 5. Juni markieren die zweite Saisonveranstaltung in der FIM EWC 2022 und sind zugleich das Heimrennen für die Mannschaft um Teammanager Werner Daemen. Zur Vorbereitung auf das 24-Stunden-Rennen hat das BMW Motorrad World Endurance Team am Dienstag und Mittwoch an den zweitägigen Testfahrten auf dem Circuit de Spa-Francorchamps teilgenommen - und an beiden Tagen für Rundenrekorde gesorgt.